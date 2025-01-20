شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفاوض الزمالك لاستعارة الثنائى محمد عاطف ومهاب ياسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى بتروجت فى مفاوضات جادة مع الزمالك من أجل استعارة خدمات الثنائى محمد عاطف ومهاب ياسر، لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية.

وطلب سيد عيد من مسئولى بتروجت الدخول فى مفاوضات مع الزمالك للحصول على خدمات الثنائى لنهاية الموسم من أجل سد النواقص التى يعانى منها الفريق بسبب الإصابات.



ويستغل فريق بتروجت ابتعاد مهاب ياسر ومحمد عاطف عن المشاركة مع الزمالك للاستفادة من خدماتهما فى الفترة المقبلة لمحاولة إنهاء الموسم فى أول 9 أندية تنافس على اللقب والهروب من المنافسة على الهبوط.



ويستعد فريق بتروجت لمواجهة قوية أمام المصرى البورسعيدى الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.



ويحتل فريق بتروجت المركز الثامن برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 4 لقاءات والخسارة فى مواجهتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 6 أهداف وسكنت شباكهم 6 أهداف أيضا.