شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يطالب بالتحقيق فى أحداث مباراة كهرباء الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادي المقاولون العرب بيانا رسمياً بشأن أحداث مباراة كهرباء الإسماعيلية بدوري المحترفين، وجاء بيان المقاولون كالتالي: يعرب نادي المقاولون العرب عن عميق حزنه بشأن الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن الجولة 18 لدوري المحترفين.

وإذ يؤكد نادي المقاولون العرب احترامه واعتزازه بالعلاقات الجيدة مع نادي كهرباء الإسماعيلية وكل الأندية المتنافسة واتحاد الكرة والقائمين على التنظيم إلا أن ما شهدته المباراة من أحداث مؤسفة بنزول جماهير ومنتسبين للنادي صاحب الأرض إلى الملعب أكثر مرة أثناء المباراة باعتراضات غير مسبوقة وحالة من الانفلات استمرت عدة دقائق على مرأى ومسمع من الجميع في الملعب وما تلاها من هجوم عنيف غير مفهوم عقب صافرة النهاية على فريق المقاولون العرب مما أدى لصعوبة خروج اللاعبين والجهاز الفني والحكام وصل في بعض الأوقات لتعدي بالأيدي، هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه في ظل حالة تنافسية محترمة نتمناها.

إننا لا نتحدث عن المباراة تحكيميا بالرغم من تأثر الحكام في بعض الأحيان بالهجوم والاعتراضات على كل قرار من الحكم من نادي الكهرباء وجماهيره ولا نعترض لأن الحكم / محمود ناجي ومساعديه على قدر المسئولية ويريدون أن يصلوا لنهاية المباراة لبر الأمان.

ولكننا نتحدث عن ملعب المباراة والأبواب التي تسمح بدخول الجماهير للملعب من جميع الاتجاهات والذى أدى إلى حالة الفوضى التي ظهرت خلال المباراة وبعد انتهائها.

وإذ نطالب بالتحقيق في الواقعة فإننا نطالب أيضا بتنفيذ لوائح المسابقات على الجميع وإقامة المباريات وفق اللوائح التي تمنع بكل تأكيد المشاهد التي تم توثيقها عبر الكاميرات بالصوت والصورة.