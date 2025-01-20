شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة سموحة غدا الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى :-

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: محمد بيومى، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، محمد حسن، محمد عبد السميع، محمد خطارى، عبد الله محمد، مروان حمدى، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عمر القط، عبد الرحمن كتكوت، إريك تراورى

الهجوم: خالد النبريصى، نادر فرج، حسن صابر

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ من أجل حصد النقاط الثلاثة، حيث تعد مباراة الغد رقم 23 بين الفريقين، نجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز فى 10 مباريات فى حين فاز الفريق السكندرى فى 6 لقاءات وحسم التعادل 6 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 35 هدفا، فيما سجل أبناء الفريق السكندرى 29 هدفا.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط من 8 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وتعادل فى مثلها، سجل لاعبو الدراويش 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.