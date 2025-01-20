شكرا لقرائتكم خبر عن نصر أبو الحسن يدعم الإسماعيلى فى مرانه الأخير استعدادا لسموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

حرص نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى، على التواجد فى مران الدراويش الأخير، استعدادا لمواجهة سموحة غدا الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وطلب نصر أبو الحسن من اللاعبين عدم الانشغال بأى شىء يقال خارج الفريق، مؤكدا دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق هدف النادى خلال هذا الموسم الاستثنائى ووضع الفريق فى مكانه تليق بتاريخه وجمهوره.

واختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم تدريباته استعدادا لسموحة، وأجرى الجهاز الفنى البروفة الأخيرة لخطة المباراة والجمل التكتيكية التى يرغب فى تطبيقها قبل الدخول فى معسكر مغلق الليلة فى فندق النادى لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين.

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ من أجل حصد النقاط الثلاث، حيث تعد مباراة الغد رقم 23 بين الفريقين، نجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز فى 10 مباريات، فى حين فاز الفريق السكندرى فى 6 لقاءات وحسم التعادل 6 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 35 هدفا، فيما سجل أبناء الفريق السكندرى 29 هدفا.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط من 8 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبو الدراويش 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.