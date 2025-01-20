شكرا لقرائتكم موعد مباراة بشكتاش و أتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُقام مباراة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الأوروبي بين فريق بشكتاش التركي وأتلتيك بيلباو الإسباني، في لقاء يترقبه عشاق كرة القدم في تركيا وإسبانيا والعالم. المباراة ستكون محورية في تحديد تأهل الفريقين للمراحل القادمة من البطولة.

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موعد مباراة بشكتاش وأتلتيك بيلباو

تُقام المباراة يوم الأربعاء 22 يناير 2025 في التوقيتات التالية:

15:30 بتوقيت غرينيتش.

18:30 بتوقيت السعودية.

17:30 بتوقيت مصر.

16:30 بتوقيت الجزائر والمغرب.

الوقت مناسب لجماهير العالم العربي لمتابعة المباراة في فترة ما بعد الظهر.

مكان إقامة المباراة

ستُقام المباراة على أرضية ملعب بيشكتاش بارك، معقل فريق بشكتاش التركي. يُعتبر هذا الملعب من الملاعب المميزة في تركيا، حيث يتمتع بأجواء حماسية تجذب الحضور الكبير من مشجعي الفريق.

طاقم التحكيم

يقود المباراة الحكم النمساوي جوليان وينبيرجر، بمساعدة الطاقم التحكيمي التالي:

المساعد الأول: أندرياس هيدنيريش.

المساعد الثاني: ماكسيميليان كولبيتش.

الحكم الرابع: ستيفان ابنر.

حكم الفيديو (VAR): مانويل شيتينجروبر.

مساعد حكم الفيديو (AVAR): الان كجاس.

طاقم تحكيمي متمرس يتولى إدارة المباراة المهمة.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

TRT 1.

Sky Sport Calcio 1.

Silk Sport HD 1.

BTV Action.

هذه القنوات توفر تغطية مميزة للمباراة بجودة عالية، مع تعليق وتحليل متكامل.

توقعات النتيجة

من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالتنافس، حيث يسعى بشكتاش للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، بينما يعتمد أتلتيك بيلباو على قوته الدفاعية وتنظيمه الجيد.

توقع النتيجة:

بشكتاش 2-1 أتلتيك بيلباو، مع توقع حسم المباراة لصالح الفريق التركي في النصف الثاني.

تعد مباراة بشكتاش وأتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي من المباريات المثيرة التي ينتظرها عشاق كرة القدم. سيتواجه الفريقان في بيشكتاش بارك في مباراة ستحدد حظوظ الفريقين في التأهل للمراحل القادمة.