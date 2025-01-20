شكرا لقرائتكم موعد مباراة أتلتيكو مدريد و باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مباراة قوية تجمع بين فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ونظيره باير ليفركوزن الألماني ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا. تعد هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين في المنافسة على الصعيد القاري.

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأوقات التالية:

20:00 بتوقيت غرينيتش.

23:00 بتوقيت السعودية.

22:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

يمثل هذا التوقيت فرصة مثالية للجماهير العربية لمتابعة اللقاء المثير في أوقات ملائمة.

مكان إقامة المباراة

سيستضيف اللقاء ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد. يتميز الملعب بتصميمه العصري وأجوائه الحماسية التي تجعل منه أحد أصعب الملاعب على الفرق الزائرة.

طاقم التحكيم

سيقود المباراة الحكم الإيطالي دافيدي ماسا، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة المباريات الكبرى. وسيعاونه الطاقم التحكيمي التالي:

المساعد الأول: سيرو كاربوني.

المساعد الثاني: ستيفانو الاسيو.

الحكم الرابع: ميشال فابري.

حكم الفيديو (VAR): اياندرو دي باولو.

مساعد حكم الفيديو (AVAR): دانيلي شيفي.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 3 – بتعليق المعلق المميز خليل البلوشي.

Arena Sport 3 HD Serbia.

M+ Liga de Campeones 2.

DAZN Eleven 2 Portugal.

Max Sport 2 HD.

TNT Sports 2.

توفر هذه القنوات تغطية شاملة مع تعليق احترافي وتحليل مميز للمباراة.

توقعات المباراة

من المتوقع أن تكون المباراة تكتيكية بدرجة كبيرة، حيث يتميز فريق أتلتيكو مدريد بدفاعه الصلب وأسلوبه المنظم، بينما يعتمد باير ليفركوزن على السرعة والهجمات المرتدة.

توقع النتيجة:

أتلتيكو مدريد 2-0 باير ليفركوزن، مع احتمالية تسجيل هدف في كل شوط من اللقاء.

تعد مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن مواجهة مثيرة في دوري أبطال أوروبا، حيث سيسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى المراحل النهائية. لا تفوتوا متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة في الأوقات المحددة أعلاه.