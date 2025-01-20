شكرا لقرائتكم موعد مباراة بي إس في آيندهوفن و سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب راجكو ميتيتش في صربيا، حيث سيستضيف فريق سرفينا زفيزدا نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا. المباراة تعد مواجهة حاسمة لكلا الفريقين من أجل تعزيز حظوظهما في البطولة.

عناوين المقالةToggle

موعد مباراة سرفينا زفيزدا وبي إس في آيندهوفن

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، وتنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

20:00 بتوقيت غرينيتش.

23:00 بتوقيت السعودية.

22:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

هذا التوقيت يُتيح للجماهير العربية فرصة مثالية لمتابعة المواجهة المرتقبة.

مكان إقامة المباراة

ستُقام المباراة على أرضية ملعب راجكو ميتيتش، معقل فريق سرفينا زفيزدا. يُعتبر هذا الملعب رمزًا لكرة القدم الصربية، حيث يتميز بأجوائه الجماهيرية الفريدة التي تضفي حماسًا كبيرًا على المباريات.

طاقم التحكيم

سيقود المباراة الحكم الروماني إستفان كوفاكس، بمساعدة الطاقم التحكيمي التالي:

المساعد الأول: ميهاي ماريوس ماريكا.

المساعد الثاني: فيرينز تونيوغي.

حكم الفيديو (VAR): كاتالين بوبا.

مساعد حكم الفيديو (AVAR): سيباستيان كونستانتين كوليستكو.

طاقم تحكيم مميز يعكس أهمية المباراة وحساسيتها.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 7 – بتعليق المعلق المبدع باسم الزير.

Cosmote Sport 8 HD.

RTS 1 Serbia.

Ziggo Sport Voetbal.

Arena Sport 3 HD Croatia.

M+ Liga de Campeones 7.

DAZN Eleven 5 Portugal.

TNT Sports 6.

توفر هذه القنوات تغطية شاملة بجودة عالية وتحليل مفصل للمباراة.

توقعات المباراة

من المتوقع أن تكون المباراة متوازنة إلى حد كبير، حيث يعتمد سرفينا زفيزدا على الدعم الجماهيري الكبير وأداء الفريق الجماعي، بينما يتميز بي إس في آيندهوفن بالسرعة والهجمات المنظمة.

توقع النتيجة:

سرفينا زفيزدا 1-1 بي إس في آيندهوفن، مع احتمال أن يتسم اللقاء بالحذر الدفاعي من الطرفين.

تعد مباراة سرفينا زفيزدا وبي إس في آيندهوفن واحدة من أبرز مواجهات الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا. بين طموح الفريق الصربي وخبرة الفريق الهولندي، من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والحماس.