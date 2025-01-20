شكرا لقرائتكم موعد مباراة برشلونة و بنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مواجهة نارية في إطار الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي فريق بنفيكا البرتغالي مع نظيره برشلونة الإسباني. هذه المباراة تعد من أبرز مباريات الجولة نظرًا لقوة الفريقين وسعيهما لتحقيق نقاط المباراة الكاملة لضمان التقدم في البطولة.

في هذا المقال، نستعرض تفاصيل المباراة، من توقيت اللقاء والقنوات الناقلة إلى مكان إقامتها وأبرز التوقعات حول النتيجة.

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موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

20:00 بتوقيت غرينيتش.

23:00 بتوقيت السعودية.

22:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

تمثل هذه المواجهة فرصة ذهبية لعشاق كرة القدم لمتابعة مباراة مثيرة تجمع بين أسلوب برشلونة الهجومي وتنظيم بنفيكا التكتيكي.

مكان إقامة المباراة

تُقام المباراة على أرضية ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة. يُعتبر هذا الملعب من أفضل الملاعب الأوروبية، حيث يتميز بأجوائه الحماسية ودعمه القوي لفريق بنفيكا خلال مبارياته الكبرى.

طاقم التحكيم

سيقود اللقاء الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي، بمساعدة طاقم تحكيمي مميز يضم:

المساعد الأول: هيسيل ستيجسترا.

المساعد الثاني: جان دي فريز.

الحكم الرابع: الارد ليندهوت.

حكم الفيديو (VAR): روب ديبرينك.

مساعد حكم الفيديو (AVAR): دينيس هيخلير.

وجود هذا الطاقم التحكيمي المتمرس يضمن إدارة دقيقة ومنصفة لهذه المباراة المهمة.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم بث المباراة عبر مجموعة كبيرة من القنوات الرياضية حول العالم، من أبرزها:

beIN Sports HD 1 – بتعليق المعلق الشهير عصام الشوالي، المعروف بإثارته وحماسه خلال المباريات.

Digi Sport 1 HD Romania.

Sport TV5 Portugal.

Cosmote Sport 3 HD.

Max Sport 3 HD.

Arena Sport 3 HD Premium Serbia.

M+ Liga de Campeones Bar.

TNT Sports 1.

هذا التنوع في القنوات الناقلة يتيح للمشاهدين من مختلف أنحاء العالم فرصة متابعة المباراة بجودة عالية وتعليق مميز.

توقعات المباراة

من المتوقع أن تكون المباراة متوازنة إلى حد كبير، مع وجود أفضلية نسبية لفريق برشلونة نظرًا لقوته الهجومية وخبرته الأوروبية. على الجانب الآخر، يتميز بنفيكا بالتنظيم الدفاعي القوي واللعب على الهجمات المرتدة، خاصة عند اللعب على أرضه.

توقع النتيجة:

بنفيكا 1-2 برشلونة، مع احتمالية أن يكون الحسم لصالح برشلونة بفضل خبرة لاعبيه في الدقائق الأخيرة.

تعد مباراة بنفيكا وبرشلونة واحدة من أقوى مواجهات الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا، حيث يجتمع فيها الأداء التكتيكي مع المهارات الفردية. لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذا اللقاء الممتع عبر القنوات الناقلة في الأوقات المحددة.