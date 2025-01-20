شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى الشمس والأعضاء يقدمون واجب العزاء لآسرة محمد يحيى السباعى لاعب الإسكواش .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسامة ابوزيد رئيس نادى الشمس وبعض الأعضاء على تقديم واجب العزاء لآسرة الراحل محمد يحيى السباعى لاعب الإسكواش بالنادى، الذى أقيم منذ قليل بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وودع يحيى سباعي ناشئ الاسكواش بنادي الشمس، عالمنا مساء الجمعة الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال مشاركته في مباراة ببطولة بلاك بول.

من جانبه، أصدر الاتحاد المصري للاسكواش، بيانا رسمياً يعلن من خلاله تعديل وإلغاء مواعيد بطولات في الموسم الجاري، وذلك بعد وفاة محمد يحيى سباعي ناشئ نادي الشمس، خلال مشاركته في بطولة بلاك بول، مساء الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال مشاركته بالمباريات.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

ينعي الاتحاد المصري للإسكواش ببالغ الحزن والأسى اللاعب محمد يحيي سباعي، الذي وافته المنية خلال مشاركته في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبروالسلوان، ومراعاةً لهذا الحدث الجلل، يعلن الاتحاد المصري للإسكواش ما يلي:

1. إلغاء بطولة منطقة القاهرة: تم اتخاذ قرار بإلغاء بطولة منطقة القاهرة لهذا الموسم.

2 ترحيل بطولة كأس مصر * سيتم إقامة بطولة كأس مصر في الموعد المحدد سابقًا لبطولةمنطقة القاهرة.

3. التشديد على الإجراءات الطبية : يؤكد الاتحاد على ضرورة تسليم كافة المستندات والإجراءات الطبية المطلوبة من اللاعبين لضمان سلامة الجميع. مع التشديد بأنه لن يسمح لأي لاعب بالمشاركه بدون تقديم الفحوصات الطبية المطلوبة في موعد أقصاه ١ فبراير 2025.

4- مراعاة الظروف الخاصة : يُطلب من جميع الأندية واللاعبين التعاون الكامل في هذه الظروف الاستثنائية، مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الاتحاد نسأل الله السلامة للجميع، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.