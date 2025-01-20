شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي الشربيني شارك فى فيلمين سينمائيين .. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الراحل ميمى الشربينى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وأحد رموز التعليق الرياضى، في فيلم غريب في بيتي الذى قام ببطولته النجم الراحل نور الشريف في لقطة قصيرة أثناء تعليقه على مباراة بين فريقي نادي الزمالك والأهلي المصري.

كما ظهر بصورته وصوته في فيلم السيد أبو العربي وصل، معلقاً على مباراة بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي.

ورحل اليوم ميمى الشربينى نجم الأهلى الأسبق والمعلق الكروى الشهير بعدما وافته المنية عن عمر يناهز 88 بعد صراع طويل مع المرض.

ميمى الشربينى من مواليد 26 يوليو 1937، بدأ مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلى والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلى جعله يرفض هذا العرض، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.

مع الأهلي بدأ ميمى الشربيني اللعب في مركز الجناح الأيسر بجوار ساعد الهجوم الأيسر وقتها محمود الجوهري، وسريعاً ما أطلق عليه الراحل نجيب المستكاوى لقب "النفاثة" لسرعته الفائقة في هذا المركز وقدراته الاستثنائية في صناعة الأهداف.

بزغ نجم الشربيني في مباراة القمة بدوري منطقة القاهرة في أبريل 1958 حين لعب بديلاً لهداف الفريق المصاب توتو، وتألق الشربيني في هذه المباراة وسجل هدفاً ساهم به في فوز الأهلي 3-0. بعدها في الموسم ذاته سجل هدفين في الزمالك في نهائي كأس مصر الذي انتهى بالتعادل 2-2 واقتسام الفريقين للقب.