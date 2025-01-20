شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الفروسية يحصد برونزية بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد والان مع تفاصيل الخبر

حصل منتخب مصر للفروسية، على المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد بالأردن.

توج المنتخب المصري بالميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في الترتيب العام لمنافسات البطولة.

بينما فاز المنتخب العراقي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء منتخب الأردن مستضيف البطولة في المركز الثاني وحصوله على الميدالية الفضية.

شارك في منافسات بطولة العقبة الدولية الشاطئية لإلتقاط الأوتاد 35 فارسا مثلوا كل من الأردن، العراق، الكويت، مصر، جنوب أفريقيا، المانيا، باكستان.



