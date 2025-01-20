شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تنعى محمد يحيى السباعى ناشئ نادى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

نعت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، محمد يحيى السباعي، ناشئ نادي الشمس للاسكواش، والذي توفي يوم الجمعة الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وجاء ذلك عبر الموقع الرسمي للرابطة كالتالي:



تنضم رابطة محترفي الإسكواش إلى مجتمع الاسكواش العالمي في حدادها على محمد يحيى السباعي بعد وفاته الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 17 عامًا.

كان محمد لاعباً مشهوراً بين زملائه والمنافسين وموهبة صاعدة في نادي الشمس.

قلوب PSA مع عائلة محمد وزملائه وأصدقائه خلال هذا الوقت ونطلب احترام خصوصيتهم.

وأقيم اليوم الإثنين، عزاء محمد يحيى سباعي، ناشئ نادي الشمس للاسكواش، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، من الساعة الخامسة والنصف مساءً وحتى الثامنة.

وودع يحيى سباعي ناشئ الاسكواش بنادي الشمس، عالمنا مساء يوم الجمعة الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال مشاركته في مباراة ببطولة بلاك بول.

من جانبه، أصدر الاتحاد المصري للاسكواش، بيانا رسمياً يعلن من خلاله تعديل وإلغاء مواعيد بطولات في الموسم الجاري، وذلك بعد وفاة محمد يحيى سباعي ناشئ نادي الشمس، خلال مشاركته في بطولة بلاك بول، مساء الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال مشاركته بالمباريات.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

ينعى الاتحاد المصري للاسكواش ببالغ الحزن والأسى اللاعب محمد يحيي سباعي، الذي وافته المنية خلال مشاركته في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبروالسلوان، ومراعاةً لهذا الحدث الجلل، يعلن الاتحاد المصري للاسكواش ما يلي:

1. إلغاء بطولة منطقة القاهرة: تم اتخاذ قرار بإلغاء بطولة منطقة القاهرة لهذا الموسم.

2. ترحيل بطولة كأس مصر * ستتم إقامة بطولة كأس مصر في الموعد المحدد سابقًا لبطولة منطقة القاهرة.

3. التشديد على الإجراءات الطبية: يؤكد الاتحاد ضرورة تسليم كافة المستندات والإجراءات الطبية المطلوبة من اللاعبين لضمان سلامة الجميع. مع التشديد بأنه لن يسمح لأي لاعب بالمشاركه بدون تقديم الفحوصات الطبية المطلوبة في موعد أقصاه 1 فبراير 2025.

4- مراعاة الظروف الخاصة : يُطلب من جميع الأندية واللاعبين التعاون الكامل في هذه الظروف الاستثنائية، مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الاتحاد نسأل الله السلامة للجميع، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.