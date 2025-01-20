شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العالمى للملاكمة يزور مشروع الموهبة بالمركز الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة ( world boxing)، في وجود العراقي وليد شهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المركز الأوليمبي بالمعادي، بناء على دعوة تلقاها من مكتب دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضمن الوقوف على أحوال مصر باستضافة بطولة عالم أو بطولة دولية خلال الفترة المقبلة.

وحرص الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، على اصطحاب رئيس العالمي للملاكمة في وجود عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، يأتي في مقدمتهم العميد محمد حسن أمين صندوق الاتحاد والأستاذ نجيب العيسوي ومحمود خليفة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كما تواجدت نادية عبد الحميد المدير التنفيذي للاتحاد والمحاضر الدولي.

وشهدت الجولة تواجد الدكتور تامر عبد العظيم مدير برامج الموهبة الرياضية والمشرف على مشروع الموهبة للبطل الأوليمبي مندوبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويقيم مشروع الموهبة القومية معسكرا مستمرا لأفضل مواهب الملاكمة بالمركز الأوليمبى بالمعادى والذي يعد أحد المشروعات التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة.

وكان رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة قد زار مدينة مصر الرياضية بالعاصمة الإدارية اليوم، أيضا، وحرص الهولندي على التجول داخل الصالة المغطاة التي استضافت فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، كما زار عددا من منشآت العاصمة الإدارية وعددا من وزاراتها، وقد أبدى انبهاره بالتنظيم والتنسيق الحضاري للطراز المعماري للمدينة.

وعقد الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة (world boxing)، في وجود العراقي وليد شهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد، أبرزهم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في وجود شريف العريان الأمين العام للجنة والذي شهد جلسة خاصة من أجل معرفة موقف الملاكمة عالميا، والاستعداد لتنظيم أولمبياد الشباب المقرر إقامتها العام المقبل بالسنغال.

يذكر أن الهولندي بوريس حرص على أن تكون مصر هي أول بلد أفريقي وعربي يزورها خلال سلسلة زيارات في دول العالم، نظرا لمكانتها الرياضية والإقليمية.