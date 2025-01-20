شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: زيزو مش هيمشي من النادي والتجديد محسوم والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد تعاقده أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، وتلقيه أكثر من عرض خارجي.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن زيزو لن يرحل عن نادي الزمالك كونه أحد الأعمدة الأساسية للفريق، ويبذل مجلس الإدارة قصارى جهده من أجل توفير مقدم التعاقد للاعب للتوقيع الرسمي على عقد التجديد، خاصة بعدما توصل المسئولون لاتفاق مع اللاعب حول مدة التجديد والمقابل المادي ويتبقي فقط التوقيع الرسمي والإعلان عن التجديد.

تابع المصدر حديثه، أن مجلس إدارة الزمالك كان من أبرز وعوده الانتخابية التجديد لزيزو والإبقاء عليه، واذا كان لدي الإدارة نية بالتفريط في خدمات اللاعب لكان أولى بيعه في الانتقالات الصيفية الماضية بمبلغ مالى ضخم، قائلاً: "زيزو مش هيمشي من الزمالك والتجديد محسوم".