شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسارة.. كشف حساب جروس مع الزمالك بعد نهاية مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

نجح السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك، في الصعود بالفريق إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الفوز على إنيمبا النيجيري وتصدر المجموعة.

وتولى جروس تدريب الزمالك 15 ديسمبر الماضى، خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى. وقاد جروس الزمالك فى 7 مباريات، حقق الفوز في 4 مواجهات، وتعادل فى 3، وسجل اللاعبون 16 هدفاً وتلقت شباكه 7.

أول مباراة قادها جروس امام سيراميكا وانتهت بالتعادل 1-1 ، طلائع الجيش 2-2، الفوز على الاتحاد السكندرى 2-0، و التعادل مع المصرى سلبيا، الفوز على بلاك بولز 3-1، الفوز على حرس الحدود 3-2، ثم الفوز على انيمبا 3-1.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي بشكل طبيعي استعداداً لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بها صدارة المجموعة.