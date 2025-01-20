شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الخامسة.. طنطا يتعاقد مع كاربين هارلين مبيدا 3 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو نادى طنطا فى التعاقد مع كارل هارلين مبيدا وشهرته (حمزة) ظهير أيمن نادى ميجا سبورت، لمدة 3 مواسم ونصف من أجل مواصلة تدعيم الفريق بصفقات قوية استعدادًا لباقى مباريات الفريق فى دورى المحترفين.

وأصبح كارل هارلين مبيدا الصفقة الخامسة التى يتعاقد معها طنطا فى الانتقالات الشتوية بعدما تعاقد مع محمود عبد المنصف حارس مرمي دكرنس الأسبق، وأحمد حسنى مهاجم إنبى وسيراميكا السابق، وسعيد هاني جناح وصانع ألعاب فريق الجونة وشباب بلقاس السابق، وميدو حسام لاعب الأهلي السابق الذي خاض تجربة إحتراف في التشيك في نادي فيكتوريا زيزكوف.

وسقط فريق طنطا أمام المنصورة على ملعبه بثلاثية مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من دورى المحترفين، بهذه النتيجة يرفع المنصورة رصيده إلى 17 نقطة فى المركز السابع عشر، بينما يهبط طنطا للمركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة ويتعقد موقفه في جدول الترتيب.