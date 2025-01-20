شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يودع 3 لاعبين فى الميركاتو الشتوى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد اللاعبين الراحلين عن النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم عدم إبرام المارد الأحمر لأى صفقة جديدة تعوض الغيابات.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن يوسف أيمن مدافع الفريق اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال يناير الجاري، فى ظل عدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني بخدمات اللاعب.

وأكد المصدر أن الموقف النهائي للاعب يوسف أيمن مع الأهلي سيتحدد بعد مباراة فاركو، وهل سيعود إلى نادي الدحيل القطري أم لا.

وأضاف أن الأقرب هو رحيل يوسف أيمن عن الأهلي؛ لأنه يرغب في الرحيل ويرغب أيضا في المشاركة بالمباريات والعودة إلى منتخب قطر.

وانضم يوسف أيمن إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة من الدحيل القطري مع أحقية الشراء بنهاية الموسم، ولكنه لم ينل ثقة كولر، ليستقر الرأي على قطع إعارته وعودته إلى الدحيل في الميركاتو الشتوي الجاري.

كما حسم نادي الاتحاد الليبي صفقة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفتح الأهلي باب الرحيل أمام كهربا خلال يناير الجاري، بعد تراجع مستواه وخروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

الاتحاد الليبي اتفق مع محمود كهربا على انتقاله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 125 ألف دولار يحصل عليها الأهلي.

كما انتقل الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الأهلى لصفوف نادى قطر القطري لمدة 6 أشهر رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولعب بيرسي تاو مع الأهلي 16 مباراة في مختلف بطولات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

تعاقد الأهلى مع بيرسى تاو من برايتون الانجليزى لمدة أربعة مواسم، وذلك فى 26 أغسطس 2021.

وتصدر بيرسي تاو قائمة بيتسو موسيماني مدرب الأهلى وقتها والتي طلبها من الإدارة لتدعيم الفريق الأول فى الموسم الجديد، خاصة أنه دربّه قبلها فى صن داونز.

ولم يظهر بيرسى تاو بصورة مميزة في فترة ولاية موسيمانى بسبب كثرة الإصابات التي لاحقته، ولكن ساهم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى في تطوير أداء بيرسي تاو ليصبح من الأعمدة الرئيسية للمارد الأحمر، ويجاور لمحمود كهربا في ثنائية قوية حسمت مباريات كثيرة للأهلى أبرزها مباراة الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد في رادس بتونس سجلها بيرسى تاو هدفين وكهربا هدفاً.

وشارك بيرسى تاو مع الأهلى في 126 مباراة بكل البطولات ونجح فى تسجيل 30 هدفاً وصنع 14.

وفاز بيرسي تاو مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرة، والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الأفريقي مرة. وحصل أيضا على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين مع الأحمر.

استطاع بيرسى تاو تسجيل 4 ثنائيات خلال مباريات الأهلى فى بطولة الدورى على مدار السنوات الماضية، حيث أحرز الجنوب أفريقي ثنائياته فى كل من الإسماعيلى "مرتين" وسموحة والمصرى.

كما نجح بيرسى تاو فى تسجيل 3 ثنائيات فى دورى أبطال أفريقيا، الأولى كانت أمام وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2022، ثم جاءت الثنائية الثانية فى شباك الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2023، وأخيرا ثنائية جورماهيا فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا 2024.

ومع الأهلى توج بيرسى تاو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الافريقية بعد مساهماته في فوز فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، حيث سجل خمسة أهداف وصنع مثلها في مشوار تتويج الأهلي بالبطولة، كما ساهم في وصول منتخب بلاده جنوب إفريقيا لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار يناير الماضى.