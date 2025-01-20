شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي تفوز على الجزيرة 87 - 77 في دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق الجزيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن ‏منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين‎.‎

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‎وانطلقت المباراة في الرابعة عصر اليوم وأقيمت على صالة نادي المقاولون العرب، ونجح فريق "رجال سلة الأهلي" فى تحقيق الفوز ‏بنتيجة 87-77‏‎.‎

وشهدت الفترة الأولى تقدم الأهلي 18-14، ثم تقدم فريق الجزيرة في الفترة الثانية بنتيجة 40-42، وفي الفترة الثالثة خرج الفريقان ‏بالتعادل 61-61‏‎.‎

وأجرى أوجستي بوش المدير الفني بعض التغييرات في الفترة الرابعة التي شهدت عودة الأهلي، ونجح الفريق في إنهاء المباراة ‏بنتيجة 87-77‏‎.‎

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق طلائع الجيش بنتيجة 71-55 ضمن منافسات البطولة.‏