شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي تفوز على الجزيرة 87 - 77 في دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالإثنين، 20 يناير 2025 07:06 م
حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق الجزيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.
وانطلقت المباراة في الرابعة عصر اليوم وأقيمت على صالة نادي المقاولون العرب، ونجح فريق "رجال سلة الأهلي" فى تحقيق الفوز بنتيجة 87-77.
وشهدت الفترة الأولى تقدم الأهلي 18-14، ثم تقدم فريق الجزيرة في الفترة الثانية بنتيجة 40-42، وفي الفترة الثالثة خرج الفريقان بالتعادل 61-61.
وأجرى أوجستي بوش المدير الفني بعض التغييرات في الفترة الرابعة التي شهدت عودة الأهلي، ونجح الفريق في إنهاء المباراة بنتيجة 87-77.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق طلائع الجيش بنتيجة 71-55 ضمن منافسات البطولة.
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