شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن ينعيان الراحل ميمى الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت صفحة التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر، الراحل الكبير ميمي الشربيني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمعلق الرياضى الشهير.

ورحل ميمى الشربينى، نجم الأهلى الأسبق والمعلق الكروي الشهير، اليوم الاثنين، بعدما وافته المنية عن عمر ناهز 88 بعد صراع طويل مع المرض.



ميمي الشربيني

ولا أحد ينسي تعليقات المعلق المميز ميمي الشربينى وإفيهاته المشهورة وأشهرها "سيداتى آنساتى سادتى أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً ومرحبًا بكم معنا فى هذه الأمسية الكروية التى يحتضنها استاد القاهرة، حيثُ نلتقى معاً على الشاشة الصغيرة وأحداث أحد اللقاءات الساخنة التى نترقبها جميعًا وينتظرها عشاق الفن الكروى الجميل، لقاء السحاب، لقاء الأكابر، الأهلى والزمالك، القميص الأحمر والقميص الأبيض".

ومنها أيضا "صاروخ عابر للقارات.. مواليد منطقة الجزاء، وامتدح حسام حسن عقب إحرازه أحد الأهداف "ولمع وزاد بريقه فى مربع العمليات".

ومن أبرز تعليقاته أيضا، "صاحب الكرافتة الشيك.. عن مانويل جوزيه، حسام حسن بابا نويل الكرة المصرية كبير الهدافين المفروض استنساخ حسام حسن يا جماعة، حازم إمام عنقود مهارات يا ابنى حوالين رجليك تسلم رجليك، الكرة دخله تزغرد ياااه على الكرة وحلاوتها يااااه على الكرة وإثارتها الكرة داخله تزغرد في الشبكة لسه بقول لحضراتكم عمرو زكي الديناميت المتفجر المقاتل الشرس".

لم يكن المعلق ميمى الشربينى كغيره من معلقى كرة القدم، فكان يعتبره البعض حكاءً كروياً له أسلوب فريد فى إطلاق التعليقات، وكانت أشهر الجمل الخاصة به "عنقود مهارات حوالين رجليه"، "مواليد منطقة الجزاء"، و"إحنا حلوين".

ميمى الشربينى من مواليد 26 يوليو 1937، بدأ مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلى والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلى جعله يرفض هذا العرض، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.

مع الأهلي بدأ ميمى الشربيني اللعب في مركز الجناح الأيسر بجوار ساعد الهجوم الأيسر وقتها محمود الجوهري، وسريعاً ما أطلق عليه الراحل نجيب المستكاوى لقب "النفاثة" لسرعته الفائقة في هذا المركز وقدراته الاستثنائية في صناعة الأهداف.