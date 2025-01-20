شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة قوية أمام الإسماعيلي في إطار الجولة التاسعة من دوري نايل.

المباراة من المنتظر أن تقام وسط أجواء حماسية، حيث يسعى الفريقان لحصد النقاط وتحسين ترتيبهم فى جدول الدوري.

قائمة سموحة جاءت كالتالي: "حراسة المرمى الهاني سليمان، حسين تيمور، محمد أشرف، والدفاع عبد الرحمن عامر، عبد الله بستنجي، بركات حجاج، ميدو مصطفى، هشام حافظ، شريف رضا، محمد ربيعة، والوسط محمد كناريا، إسلام جابر، مصطفى البدري، محمد زيكا، عبد الكبير الوادي، أبو بكر ليادي، وفي الهجوم محمود صابر، دوكو دودو، محمد كونيه، صامويل أماندي، أشرف مجدي، محمد سالم، حسام حسن".

سموحة يسعى لاستعادة الانتصارات وتحقيق أداء قوي أمام الإسماعيلي، خاصة مع وجود عناصر هجومية مميزة مثل حسام حسن وعبد الكبير الوادي. من جهته، يأمل الإسماعيلي في تحقيق نتيجة إيجابية للخروج من وضعيته الصعبة في جدول الدوري.

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ لحصد النقاط الثلاث، حيث تعد مباراة الغد رقم 23 بين الفريقين، نجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز فى 10 مباريات، فى حين فاز الفريق السكندرى فى 6 لقاءات، وحسم التعادل 6 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 35 هدفا، فيما سجل أبناء الفريق السكندرى 29 هدفا.