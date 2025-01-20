شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندري يجدد عقد يوسف شوشة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى ، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة يوسف شوشة لمدة ثلاث مواسم قادمة.

وظهر شوشة بمستوى متميز وأكثر من رائع منذ انضمامه لصفوف زعيم الثغر، ويجيد " شوشة " اللعب في مركز الجناح " 2 " و " 3 " ووافق "شوشه" على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادي ، وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد الجديد و الذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي 20282027.

ويحرص مجلس إدارة نادى الاتحاد على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني، وذلك وفقا للرؤية الفنية أحمد عمر.

من جانبه أكد اللاعب على سعادته الغامرة بتجديد تعاقده مع سلة الاتحاد السكندري وأعرب عن أمله بالمساهمة مع زملائه نجوم الفريق في تحقيق المزيد من البطولات لقلعة زعيم الثغر.