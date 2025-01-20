شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف: ميمي الشربيني أسطورة التعليق العربي وجميعنا تربينا على يديه والان مع تفاصيل الخبر

نعى المعلق الرياضي أيمن الكاشف الراحل ميمي الشربيني أسطورة التعليق المصري ونجم الأهلي السابق، والذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وقال أيمن الكاشف، فى تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، " ميمي الشربيني مدرسة، ومبتكر فى التعليق، وحرص على تقديم شيء جميل استقر في وجدان كل عشاق كرة القدم".

وأضاف الكاشف، "ميمي الشربيني تربى على يديه أجيال، وأنا واحد منهم، وكرة القدم هي كرة القدم، لكن اختلف الزمن بظهور السوشيال ميديا، ومنافذ التعبير عن الرأي كانت محددة فكانت للكلمة معيار وقيمة".

وتابع أيمن الكاشف، "في عصر السوشيال ميديا أصبح متاحاً للجميع التعبير عن رأيه، وللآسف هناك من استغله بشكل خاطئ وأصبح المسرح أكثر صخبا".

واختتم الكاشف قائلا، "ميمي الشربيني كان فى عصر جميل، وتمكن من خلال التعليق أن يعبر عما بداخله من جمال، وهو أسطورة التعليق في الوطن العربي وليس في مصر فقط، ولكن لو عاش في عصرنا الحالي لاتهمه البعض بالانحياز لفريق بعينه".