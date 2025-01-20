شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 ، تحت قيادة أحمد الكاس، استعداداته الجادة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب فى الفترة من 30 مارس وحتى 19 إبريل المقبلين.



وانطلق المعسكر أمس بمركز المنتخبات الوطنية، واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر 35 لاعبا، منهم 15 من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا، يمنحهم الجهاز الفنى الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب.



ومن المقرر إجراء قرعة البطولة 27 يناير الجاري، وستُقام المباراة الافتتاحية الأحد 30 مارس المقبل، وتُلعب المباراة النهائية السبت 19 أبريل المقبل.