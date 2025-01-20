شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو فتحى: طموحنا كبير فى مونديال اليد ولم نفعل ما نحلم به حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو فتحى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ، أن اللاعبين طموحهم كبير فى بطولة العالم التى تقام حالياً بتنظيم مشترك بين كرواتيا والنرويج والدنمارك لإسعاد الجمهور المصرى.

وقال فتحى فى تصريح لليوم السابع، "لن نفعل ما نحلم به حتى الآن"؛ وهو الوقوف على منصة التتويج ببطولة العالم، بعد الأداء القوى الذى قدمه اللاعبون فى مواجهة كرواتيا وتصدر المجموعة بالدور الأول.

وأشار فتحى إلى أنه يعتبر الفوز على سلوفينيا فى الدور الرئيسى المقبل سيصل بالفراعنة بنسبة كبيرة إلى دور الثمانية بنسبة 90%.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد ، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء مبهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.

وتتضمن مجموعة مصر فى الدور الرئيسى بجانب كرواتيا والأرجنتين، الـ3 منتخبات الأوائل من المجموعة السابعة والتى ضمن خلالها سلوفينيا وأيسلندا الصعود، وينتظر تحديد المنتخب الثالث من كوبا أو الرأس الأخضر فى مباراة الغد التى تجمع الثنائى.