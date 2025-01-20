شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد رحلة محمود كهربا مع الأهلي بعد إعارته للاتحاد الليبى والان مع تفاصيل الخبر

حسم نادي الاتحاد الليبي صفقة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وفتح الأهلي باب الرحيل أمام كهربا خلال يناير الجاري، بعد تراجع مستواه وخروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

نادي الاتحاد الليبي اتفق مع محمود كهربا على انتقاله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 125 ألف دولار يحصل عليها الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن النادي الليبي له الحق فى تفعيل بند شراء كهربا بعد نهاية مدة إعارته.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر الاربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

وفى 13 ديسمبر 2019، أعلن مسئولو الأهلى انضمام كهربا للنادى بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف عقب فسخ تعاقده مع الزمالك، وتقدم الفارس الأبيض بشكوى ضد اللاعب لفسخ عقده من طرف واحد، ودفع كهربا الغرامة المادية التي وقعت عليه بجانب قضائه فترة إيقاف وصلت لستة أشهر كاملة.

ولعب كهربا مع الأهلى 144 مباراة في كل البطولات سجل 48 هدفا وصنع 22 ، ونال كهربا مع النادي الأهلي، ثلاثة ألقاب فى دوري أبطال أفريقيا وبطولتين للدوري المصري إلى جانب لقب وحيد فى السوبر الإفريقي فضلا عن 4 بطولات بكأس مصر فضلا عن مشاركته مع النادي الأهلي فى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية مرتين بجانب التتويح بالسوبر المحلى 3 مرات.

وشارك كهربا مع الأهلي في إجمالي 9 مباريات خلال الموسم الحالي بواقع 378 دقيقة لعب، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة.