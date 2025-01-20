شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعاقد مع عمرو بركات لمدة موسم ونصف قادما من القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى المقاولون العرب فى التعاقد مع عمرو بركات، لاعب الأهلى السابق والقناة الحالى، لمدة موسم ونصف لتعزيز صفوفه فى الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عمرو بركات على عقود انتقاله إلى المقاولون العرب بعد دفع المقابل المادى للقناة فى حضور طلعت محرم مدير الكرة، بناءً على رغبة محمد مكى المدير الفنى للذئاب.

وتعادل المقاولون العرب مع كهرباء الإسماعيلية بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة يرتفع بها رصيد المقاولون إلى 35 نقطة ويرتقى لوصافة جدول الترتيب، بينما رفع الكهرباء رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس.

وفاز فريق وادى دجلة على راية بهدفين نظيفين بالجولة الثامنة عشرة من دورى المحترفين ، أحرز هدفى الفريق الدجلاوى على حسين وزياد أسامة، ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة ويحافظ على صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

كما استطاع الداخلية تحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على وى بهدفين نظيفين ليوقف رصيد الخاسر عند 34 نقطة ويتقهقر للمركز الثالث، بينما رفع رصيد الفائز إلى 23 نقطة في المركز الحادى عشر.