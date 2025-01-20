شكرا لقرائتكم خبر عن المستحقات تؤجل رحيل ميشالاك وزياد كمال عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت المستحقات المالية للاعبى الزمالك عقبة أمام إنهاء عدد من الملفات فى الفريق الأول، وهناك أكثر من لاعب يتوقف مصيرهم مع الفريق على استلام المستحقات المتأخرة بالنادى. وعلى رأس هؤلاء اللاعبين البولندى كونراد ميشالاك، وزياد كمال، حيث يرغب مسئولو الزمالك فى قطع إعارة ميشالاك ولكن مسئولي أحد السعودى اشترطوا موافقة اللاعب على العودة، خاصة أنه لم يحصل على مستحقاته المالية، حيث تقاضى 73 ألف دولار فقط منذ قدومه فى الانتقالات الصيفية الماضية، كما أن اللاعب لن يوافق على قطع الإعارة إلا بعد الحصول على قيمة عقده البالغ 700 ألف دولار من الزمالك، وبعدها يعود اللاعب لناديه، خاصة أنه لا يوجد بند يمنح الزمالك أحقية قطع الإعارة في يناير الجارى.

ونفس الأمر ينطبق على زياد كمال المعار من نادى إنبى، والذى انقطع عن التدريبات الجمعة الماضي، بعدما أبلغ اللاعب إدارتي إنبى والزمالك برغبته فى قطع الإعارة والعودة لصفوف الفريق البترولي، بسبب التهميش وعدم المشاركة، مطالبا بالحصول على مستحقاته حيث عرضت إدارة الزمالك منح اللاعب 25% من مستحقاته فقط، إلا أنه رفض.



