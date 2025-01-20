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محاضرة فنية للحكام لتحليل الأداء وتصحيح أخطاء مباريات الجولتين الـ7 و8

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  • محاضرة فنية للحكام لتحليل الأداء وتصحيح أخطاء مباريات الجولتين الـ7 و8 1/3
  • محاضرة فنية للحكام لتحليل الأداء وتصحيح أخطاء مباريات الجولتين الـ7 و8 2/3
  • محاضرة فنية للحكام لتحليل الأداء وتصحيح أخطاء مباريات الجولتين الـ7 و8 3/3

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حاتم رضا

الإثنين، 20 يناير 2025 06:19 م

عقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، اليوم الاثنين، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة؛ لمراجعة وتحليل بعض الحالات التحكيمية في مباريات الأسبوعين السابع والثامن من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى بعض الحالات بدورى القسم الثاني أ وكأس مصر بحضور 44 حكما ممن أداروا هذه المباريات .

المحاضرة استمرت 4 ساعات، وشارك في المراجعة والشرح والتحليل والمناقشات كل أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد بهدف تصحيح الأخطاء خاصة المتكررة، وذلك للوصول بالحكام المصريين لأفضل حالة فنية وتقليل الأخطاء خلال المباريات المقبلة.

وتضم لجنة إدارة شئون التحكيم، وجيه أحمد وعزب حجاج وهشام صلاح مصطفى، وفهيم عمر وجهاد جريشة.

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لجنة الحكام 

 

 

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الحكام 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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