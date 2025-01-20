شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للحكام لتحليل الأداء وتصحيح أخطاء مباريات الجولتين الـ7 و8 والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، اليوم الاثنين، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة؛ لمراجعة وتحليل بعض الحالات التحكيمية في مباريات الأسبوعين السابع والثامن من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى بعض الحالات بدورى القسم الثاني أ وكأس مصر بحضور 44 حكما ممن أداروا هذه المباريات .

المحاضرة استمرت 4 ساعات، وشارك في المراجعة والشرح والتحليل والمناقشات كل أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد بهدف تصحيح الأخطاء خاصة المتكررة، وذلك للوصول بالحكام المصريين لأفضل حالة فنية وتقليل الأخطاء خلال المباريات المقبلة.

وتضم لجنة إدارة شئون التحكيم، وجيه أحمد وعزب حجاج وهشام صلاح مصطفى، وفهيم عمر وجهاد جريشة.



لجنة الحكام