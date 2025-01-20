شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الشرطة القطرى 3 - 1 فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الشرطة القطرى بنتيجة 3-1 فى ثالث لقاءاته بمنافسات البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تقام فى قطر خلال الفترة من 14 حتى 26 يناير الجارى، ليتأهل إلى ربع النهائى.

ونجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من، أربيل العراقي ودار كليب البحريني والشرطة القطري.

يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي و التى نجح خلالها ايضا تحقيق التأهل لربع النهائى بالفوز فى مواجهتين و الخسارة أمام بطل الكويت فقط .

تضم قائمة الزمالك كلا من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.