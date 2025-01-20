شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يطلب ضم حازم أسامة لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو نادى الزمالك طلباً من نظرائهم بالبنك الأهلى بضم حازم أسامة لاعب الفريق، خلال يناير الجارى، على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف البنك خلال الانتقالات الشتوية.

وطلب مسئولو البنك الاهلى ضم اللاعب في ظل مستواه مع فريقه، وصغر سنه، وإعجاب المدير الفني للفريق بمستواه.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الزمالك مصير اللاعب، سواء بالموافقة على إعارته للبنك أو الإبقاء عليه بالفريق.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك وافق على رحيل مصطفى الزنارى لاعب الفريق عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى ظل عدم قناعته باللاعب.

ومنح جروس مسئولو نادى الزمالك الضوء الأخضر لرحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوى أو تسويقه ومن المقرر أن تدرس الإدارة العروض التي تلقاها اللاعب وبحث المناسب منها للموافقة عليها.

