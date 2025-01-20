شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يودع الراحل ميمي الشربيني: "إرث سيبقى إلى الأبد" والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الصفحة الرسمية للأهلي على توديع الراحل ميمي الشربيني نجم القلعة الحمراء الأسبق والمعلق الكروي الشهير، بعدما وافته المنية اليوم الإثنين.

وكتبت الصفحة الرسمية عن ميمي الشربيني: "محمد عبد اللطيف الشربيني.. إرث سيبقى إلى الأبد".



الاهلي

ونعى النادى الأهلى المعلق الكروي الشهير ميمى الشربينى، ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر بيانًا قالت فيه، "ينعي مجلس إدارة النادى الأهلى والإدارة التنفيذية، ببالغ الحزن والأسى، ميمى الشربينى لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، والمعلق الرياضى الشهير الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه رجعوان".

ورحل اليوم ميمى الشربينى نجم الأهلى الأسبق والمعلق الكروى الشهير بعدما وافته المنية عن عمر يناهز 88 بعد صراع طويل مع المرض.

ميمى الشربينى من مواليد 26 يوليو 1937، بدأ مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلى والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلى جعله يرفض هذا العرض، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.

مع الأهلي بدأ ميمى الشربيني اللعب في مركز الجناح الأيسر بجوار ساعد الهجوم الأيسر وقتها محمود الجوهري، وسريعاً ما أطلق عليه الراحل نجيب المستكاوى لقب "النفاثة" لسرعته الفائقة في هذا المركز وقدراته الاستثنائية في صناعة الأهداف.

بزغ نجم الشربيني في مباراة القمة بدوري منطقة القاهرة في أبريل 1958 حين لعب بديلاً لهداف الفريق المصاب توتو، وتألق الشربيني في هذه المباراة وسجل هدفاً ساهم به في فوز الأهلي 3-0. بعدها في الموسم ذاته سجل هدفين في الزمالك في نهائي كأس مصر الذي انتهى بالتعادل 2-2 واقتسام الفريقين للقب.