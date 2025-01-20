شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الزمالك يكرم اتحاد الكروكيه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على تكريم اتحاد الكروكيه بحضور محمد رسلان والنائب محمد علي محمود وعضو المجلس أشرف مسعود وأحمد ميهوب المدير الفني لفريق الكروكيه بنادي الزمالك.

من ناحية أخرى، شهد التشكيل المثالي للجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تواجد 3 لاعبين من نادي الزمالك بجانب ثنائي المصري البورسعيدي.

وتغلب الزمالك على إنيمبا النيجيري بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بـ"استاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، بينما تغلب المصري على بلاك بولز الموزمبيقي بالنتيجة ذاتها بالمباراة التي جمعتهما بملعب "برج العرب".

وتواجد ثلاثي الزمالك سيف الجزيري ومحمود بنتايك وحسام عبد المجيد في التشكيل المثالي للجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما تواجد ثنائي المصري فخر الدين بن يوسف وكريم بامبو.

وجاء التشكيل المثالي للجولة السادسة في دور المجموعات كالتالي..