الزمالك يستعيد خدمات الونش والسعيد فى مواجهة مودرن سبورت

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خدمات الثنائى محمود حمدى الونش وعبد الله السعيد خلال مواجهة مودرن سبورت ، المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الونش وعبد الله السعيد غابا عن صفوف الزمالك فى مواجهة إنيمبا النيجيرى بسبب الإصابة، حيث كان يعانى الونش من كدمة أسفل الفخذ والركبة، ويعانى السعيد من إصابة فى العضلة الأمامية.

وقرر الجهاز الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الاثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا النيجيري أمس في بطولة كأس الكونفدرالية.

وفاز الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.