شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: حققنا المطلوب فى المونديال حتى الآن وتنتظرنا مواجهات صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث خالد فتحي ، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب اليد في بطولة العالم، عن فوز الفرعنة فى أول 3 مباريات من بطولة العالم 2025. وقال خالد فتحي فى تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "كان مهما للاعبين الحفاظ على التسلسل فى منحنى الأداء، ومن المهم ارتفاع نسق الأداء خلال البطولة من أجل استمرار المشوار".

وأضاف رئيس اتحاد اليد ، "لم نتأهل لدور الثمانية حتى الآن، وكان مهما لنا أن نتأهل إلى الدور الرئيسي ومعنا 4 نقاط، ولو خرجنا بنقطين فقط من الدور الأول لكان الأمر صعبا في الدور الرئيسي".

وتابع خالد فتحي، "ننتظر أول مباراة في الدور الثاني، أمام الفائز من سلوفينيا وأيسلندا، وستكون مباراة مهمة وصعبة وأصعب من مباراة كرواتيا، وستحدد طريقنا في البطولة".

واختتم رئيس اتحاد اليد: إصابة دودو ليست كبيرة وهي كدمة على الركبة وسيغيب من 5 أيام إلى أسبوع، وسيغيب عن المباراة المقبلة فقط، وننتظر عودته في المباراة بعد المقبلة.