شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق على سموحة تاريخيا قبل مواجهة الغد فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة سموحة غدا، الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية، فى افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

التاريخ يبتسم للدراويش

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ لحصد النقاط الثلاث، حيث تعد مباراة الغد رقم 23 بين الفريقين، نجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز فى 10 مباريات، فى حين فاز الفريق السكندرى فى 6 لقاءات، وحسم التعادل 6 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 35 هدفا، فيما سجل أبناء الفريق السكندرى 29 هدفا.

وودع فريق الإسماعيلي بطولة كأس مصر من دور الـ16 بعد الخسارة أمام فريق إنبى بهدف نظيف أحرزه محمد عمار "هدف ذاتي"، وتأهل إنبي لدور الثمانية ليواجه المتأهل من مواجهات بيراميدز أمام الفائز من المنصورة مع المقاولون.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة فريق سموحة غدا الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط من 8 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وتعادل فى مثلها، سجل لاعبو الدراويش 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.