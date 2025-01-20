شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يشارك فى معسكر حكام تقنية الفيديو استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الحكم الدولي المصري محمود عاشور فى فعاليات ندوة حكام الفيديو المساعد التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتستضيفها الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير الجاري، بمشاركة 20 حكماً من قارتي آسيا وأفريقيا، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات الفيفا التي تحتضنها قطر استعداداً لكأس العالم 2026.



وضمت القائمة الأفريقية للحكام تواجد الحكم الدولي محمود عاشور ليمثل التحكيم المصري في معسكر حكام تقنية الفيديو كأحد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة ، على إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي يوم 27 فبراير المقبل.

وقرر المجلس عقد ورش عمل بشأن جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة قبل إرسالها إلى الأعضاء، ومن بينها انتخاب اللجان القضائية ومناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا الأربعاء المقبل بمشروع الهدف من أجل حسم عدد من الملفات المهمة، على رأسها اعتماد تشكيل منتخب 2007 بعد إسناد مهمة منتخب 2005 إلى أسامة نبيه المدير الفني السابق لمنتخب 2007، والأقرب لخلافة نبيه هو وائل رياض المدير الفني الحالى لمنتخب 2010.

كما يحسم اتحاد الكرة منصب المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية بعد الاستقرار علي تولي أحمد رمضان المدير الفني السابق للمنتخب ونادي مسار، مسئولية منتخب النسائية وهو ما سيتم اعتماده في اجتماع المجلس إلى جانب الجهاز المعاون بالكامل، كما يناقش المجلس ملف الخبير التحكيمي الذي سيتعاقد معه اتحاد الكرة بعد مناقشة العديد من السير الذاتية.

ويناقش مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اقتراح الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بشأن إمكانية تخفيض أسعار تذاكر المباريات أمام الجماهير فى المرحلة المقبلة.

ويرغب الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى حشد الجماهير وحضورها بكثافة فى مباريات المنتخب المقبلة وتحديدا فى تصفيات كأس العالم من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال.