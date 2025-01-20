شكرا لقرائتكم خبر عن "التجديف": تنظيم البطولات تحت مظلة الاتحاد ضرورة لضمان التطوير الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الاتحاد المصري للتجديف ، برئاسة شريف القماطي ، أهمية تنظيم البطولات والمسابقات وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك من خلال خطاب رسمي أصدره محمد نور سالم، المدير التنفيذي للاتحاد، موجهًا إلى المديرين التنفيذيين للأندية والهيئات والشركات الرياضية والأكاديميات الخاصة المشاركة فى نشاط الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2025.

وشدد الخطاب على تطبيق أحكام المادتين 38 و39 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمادة 72 من القانون ذاته، بالإضافة إلى المادتين 2 و27 من لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للاتحاد المصري للتجديف.

وأوضح الاتحاد، في خطابه، أنه يحظر إقامة أي بطولات أو مسابقات لكافة المراحل السنية، وبطولات الرجال والسيدات دون الحصول على موافقة كتابية صريحة ومسبقة من الاتحاد.

وأضاف شريف القماطي، فى تصريح خاص لليوم السابع، "هذا القرار يأتي لضمان تنظيم البطولات والمسابقات بشكل قانوني يعكس صورة مشرفة لرياضة التجديف في مصر، نحن ملتزمون بتطبيق أعلى معايير الاحترافية، ولن نتسامح مع أي جهة تخالف القوانين المنظمة أو تتجاوز دور الاتحاد".

وأكد الخطاب أن الجهات التي تخالف هذا الحظر ستتعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل تطبيق العقوبات الواردة في المادتين 74 و92 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار محمد نور سالم إلى أن هذا الإجراء يهدف لحماية نشاط التجديف في مصر وضمان استمرارية تطويره، داعيًا كافة الجهات إلى الالتزام الكامل بما ورد في الخطاب والتعاون مع الاتحاد لتطوير الرياضة والنهوض بها.

هذا القرار يُعد خطوة مهمة لتعزيز الانضباط في تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية، بما يساهم في تحقيق أهداف الاتحاد المصري للتجديف على المستويين المحلي والدولي.