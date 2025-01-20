7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الاثنين، 20-1-2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، "الدفع بعد 6 أشهر" يعطل صفقة انتقال محمود جهاد للزمالك، وكولر ينتقد إدارة الأهلي بسبب التأخر فى حسم الصفقات الشتوية.

"الدفع بعد 6 أشهر" يعطل صفقة انتقال محمود جهاد للزمالك

مازالت مفاوضات نادى الزمالك مع نظرائهم فى فاركو حول ضم محمود جهاد في الانتقالات الشتوية جارية، حيث يرغب الزمالك فى ضم اللاعب إلا أن المفاوضات تعطلت بسبب طلب فاركو فى البداية الحصول على 40 مليون جنيه، قبل تخفيض المبلغ لـ30 مليون جنيه.

كولر ينتقد إدارة الأهلي بسبب التأخر فى حسم الصفقات الشتوية

شن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، هجوماً على إدارة النادي بسبب التأخر في حسم الصفقات منذ فتح باب الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري وحتى الآن، رغم الإصابات الكثيرة التى ضربت صفوف الفريق الأحمر، وأثرت بالسلب على مستوى الفريق الأحمر ونتائجه فى البطولات المحلية والقارية، وآخرها الخسارة من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يكتفي بصفقتين فى الميركاتو الشتوي

حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكروتى كرونسلاف يورتشيتش، احتياجاته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث طلب المدير الفني إبرام صفقة أو اثنتين بأقصى تقدير من أجل دعم صفوفه، حيث يرى الجهاز الفني وإدارة بيراميدز أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى والتدعيمات ستكون في أضيق الحدود.

عمر كمال يقترب من العودة لقائمة الأهلي بعد التعافي من إصابة الركبة

اقترب عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي من العودة إلى قائمة فريقه فى مباراته القادمة أمام فاركو، بعدما تعافى من الإصابة بآلام فى الركبة والتي طاردته الفترة الماضية، وتسببت في غيابه عن مباريات فريقه، فى ظل الحاجة إلى جهوده، بسبب الغيابات الكثيرة التى ضربت صفوف الفريق الأحمر ويعاني من نقص حاد فى الخط الهجومي.

زياد كمال يطلب 50% من مستحقاته بالزمالك قبل قطع الإعارة

انقطع زياد كمال ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، عن المشاركة في تدريبات فريقه منذ الجمعة الماضية، بعدما أبلغ اللاعب إدارتي إنبى والزمالك برغبته فى قطع الإعارة والعودة لصفوف الفريق البترولي، بسبب التهميش وعدم المشاركة.

يوسف أيمن يقترب من الرحيل عن الأهلى خلال أيام.. وحسم مصيره بعد مباراة فاركو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن يوسف أيمن مدافع الفريق اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال يناير الجاري، في ظل عدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني بخدمات اللاعب.

الاتحاد السكندرى يقترب من ضم حسين فيصل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر

اقترب نادي الاتحاد السكندري من ضم حسين فيصل صانع ألعاب المصري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد ترحيب اللاعب وناديه بخروج اللاعب، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق البورسعيدي في الفترة الحالية.