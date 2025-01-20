شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يكرم إدارات الاتحادات المصرية الفائزة فى الانتخابات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تكريم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الفائزة في الانتخابات الأخيرة في مقر القلعة البيضاء ظهر اليوم.

واستقبل نادي الزمالك ، اليوم الاثنين، عددا كبيرا من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة، وكان في استقبالهم كل من حسين ليبب رئيس مجلس الإدارة، وهشام نصر نائب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس الإدارة، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة وأحمد السمري مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

وقام الزمالك بتكريم كل من، الاتحاد المصري لكرة اليد، وقام بتمثيل الاتحاد كل من خالد ديوان نائب الرئيس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، واتحاد كرة السلة ومثله عمرو مصيلحي رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس، واتحاد الطائرة ومثله ياسر قمر رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس، واتحاد الكاراتيه وقام بتمثيله محمد الدهرواي رئيس مجلس الإدارة، والاتحاد المصري للكروكيه، ومثله محمد رسلان رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس، واتحاد تنس الطاولة وقام بتمثيله محمود أباظة أمين الصندوق، واتحاد الجودو وقام بتمثيله محمد مطيع رئيس مجلس الإدارة، واتحاد التايكوندو ومثله محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، واتحاد البلياردو، وقام بتمثيله محمد الدجوي عضو مجلس الإدارة، واتحاد ألعاب القوى ومثله حاتم فوده رئيس مجلس الإدارة، واتحاد الجمباز وقام بتمثيله لمياء عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة، واتحاد الملاكمة وقام بتمثيله اللواء مجدي اللوزي رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس، والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية وقام بتمثيله الدكتورة أمل مبدي رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية وقام بتمثيلها الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة.

ووجه حسين لبيب التهنئة لجميع الاتحادات الرياضية بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح والمساهمة في النهوض بالرياضة المصرية. وقال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، "هدفنا منذ تولي المسئولية هو إعادة العلاقات الجيدة بكل الاتحادات الرياضية، وتعلمنا أن دعم الاتحادات أمر مهم جداً، ونعدكم باسم نادي الزمالك أننا سندعم أي قرار لمصلحة مصر والرياضة المصرية". وأضاف لبيب، "سعيد باختيارات الجمعية العمومية الصائبة للاتحادات الرياضية، ولابد من وجود علاقات قوية بين الاتحادات الرياضية والأندية من أجل مصلحة الرياضة المصرية، وسنحاول تطبيق سياسة الاتحادات من الناحية الرياضية وطرق اللعب لمصلحة المنتخبات الوطنية". ورحب هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي بجميع ممثلي الاتحادات الرياضية قائلاً، "لدينا ثقة كبيرة في جميع الاتحادات، وأتمنى منهم أن يكون هناك رؤية واضحة للرياضة المصرية، وأن يكون لكل اتحاد أهداف محلية وقارية وعالمية لتحقيقها".

وأضاف نائب رئيس النادي، "لابد من وجود عقيدة لتعامل الاتحادات مع الأندية، حتى لا يتعرض اللاعبون والأندية للظلم، ولابد من وجود توازن في هذه العقيدة".

واختتم هشام نصر قائلاً، "أشكر الاتحادات على دورها في دعم نادي الزمالك في ملف المديونيات، وننتظر مساندة أكبر لمصلحة الرياضة المصرية".