شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصل على المركز الثالث في بطولة كأس العرب الثانية للدارتس والان مع تفاصيل الخبر

حصل منتخب مصر للدارتس على المركز الثالث في بطولة كأس العرب الثانية للدارتس التي استضافتها البحرين خلال الفترة من 16 إلى20 من شهر يناير 2025.

بمشاركة 10 دول عربية وجاءت البحرين في المركز الأول والإمارات في المركز الثاني وتقاسم منتخب فلسطين المركز الثالث مع منتخب مصر أيضًا.

وتوج الدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة في البحرين والدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للدارتس والسفير علي حسن الأحمدي سفير اليمن في البحرين وجودة أبو النور الأمين العام الفائزين بالميداليات والكؤوس .

وفي منافسات الفردي جاء اللاعب أحمد الشهابي في المركز الثالث من الإمارات واللاعب حسن بوشيري في المركز الثالث مكرر من البحرين وحصل اللاعب عبد الله سعيد على المركز الثاني من البحرين وتوج اللاعب باسم محمود بالمركز الأول من البحرين .

وفي منافسات الزوجي فاز الثنائي الفلسطيني تيسير مصطفى ووسيم العسيلي بالمركز الثالث وفاز الثنائي البحريني هيثم الحايكي وسالمين عيسى بالمركز الثالث مكرر وحصل الثنائي البحريني أيضا دودا دورة وصلاح جمعة على المركز الثاني وتوج الثنائي باسم محمود وعبد الله سعيد بالمركز الأول.

وفي منافسات الفرق استحوذت البحرين على الجوائز بعدما فاز فريق البحرين 3 بالمركز الثالث وفريق البحرين 4 بالمركز الثالث مكرر وفازت الإمارات بالمركز الثاني وتوج فريق البحرين 1 بالمركز الأول.

وشهدت البطولة منافسات قوية من جانب منتخبي اليمن والسودان رغم أنهما لم يتوجا بأي ميداليات .

وشهد حفل الختام تكريم أيضا أبرز الإعلاميين الرياضيين في مملكة البحرين من جانب الاتحاد العربي للدارتس وهم: ناصر محمد رئيس القسم الرياضي في جريدة الأيام وعلي الباشا ( جريدة أخبار الخليج) ومحمد قاسم مؤسس النادي الدولي للصحافة الرياضية ورئيس تحرير منصة الأحمر وأحمد كريم رئيس القسم الرياضي في جريدة البلاد وجميل سرحان رئيس القسم الرياضي في أخبار الخليج وحمود الجيب رئيس قناة البحرين الرياضية ووليد المعاودة رئيس القسم الرياضي في جريدة الوطن.

استقبل الدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للدارتس وجودة أبوالنور الأمين بحضور النائب محمود الصعيدي رئيس بعثة مصر في البطولة وناقش الاجتماع المراحل التي مرت بها بطولة كأس العرب للدارتس وتطور ها وسبل زيادة عدد الدول المشاركة .

وثمن عسكر الجهود التي يبذلها الاتحاد العربي للدارتس من أجل انتشار اللعبة عربيا واستدامة البطولات .

ورحب الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس الكوهجي باستمرار البطولة في البحرين وضرورة نشر اللعبة في المدارس والجامعات بالبحرين وتوحيد الصف العربي في الاتحاد الدولي للدارتس من أجل تعزيز فرصة الدول العربية في استضافة البطولات لاسيما مصر التي ترغب باستضافة بطولة كأس العالم 2027.

وقال الدكتور يحيى عبد القادر إن الاتحاد العربي للدارتس بأ المساعي من أجل إدراج لعبة الدارتس ضمن دورة الألعاب العربية 2027 في المملكة العربية السعودية ودورة الألعاب الأفريقية في مصر في العام نفسه وهو ما سيعود بالنفع على تطور اللعبة وقوة مسابقاتها.

وفي نهاية اللقاء تبادل رئيس الاتحاد العربي الدروع التذكارية مع الرئيس التنفيذي والأمين العام .

تعود بعثة مصر للدارتس إلى القاهرة غدا الثلاثاء بعد انتهاء مشاركتها في كأس العرب الثانية وحصلت مصر على المركز الثالث وترأس البعثة النائب محمود الصعيدي وضمت اللاعبين محمد غريب ومحمد حمودة ومحمود صلاح ومحمد حسن .

قال رئيس البعثة إن البطولة شهدت منافسة قوية بين مصر والبحرين والإمارات وفلسطين وكانت فرصة لتجمع الشباب العربي وتقوية الروح الرياضية بينهم .

عبد القادر وأبو النور يحضران اجتماع المكتب التنفيذي.

حضر الدكتور يحيى عبدالقادر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس وجودة أبو النور عضو مجلس الإدارة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد عربي على هامش بطولة كأس العرب الثانية التي شهدت مشاركة مصر والبحرين والإمارات وفلسطين واليمن والسودان .

وبحث الاجتماع تعزيز فرص الدول العربية للمشاركة في البطولات واستكمال منظومة اللعبة بالبلدان العربية

ومتابعة الخطوات التي اتخذها الاتحاد العربي من أجل المشاركة في دورة الألعاب العربية 2027 ودورة الألعاب الأفريقية 2027في القاهرة.

وثمن المكتب الجهود التي بذلتها مملكة البحرين من إجل إنجاح تنظيم البطولة وقدم التهنئة إلى القيادة البحرينية بمناسبة التتويج بكأس الخليج العربي لكرة القدم .