شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الهلال الليبى فى البطولة العربية للطائرة ويتأهل لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على الهلال الليبى بنتيجة 3-0 فى ثالث لقاءاته بمنافسات البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تقام فى قطر خلال الفترة من 14 وحتى 26 يناير الجارى، ليتأهل إلى ربع النهائى.

ونجح فريق طائرة الزمالك فى تحقيق الفوز فى أول مبارياته على السيب العمانى 3-0 قبل الخسارة أمس أمام الكويت الكويتى 3-2.

يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقي وداركليب البحريني والشرطة القطري.

تضم قائمة الزمالك كلا من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.