شكرا لقرائتكم خبر عن منافسو الزمالك المحتملون فى ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا مهما على إنيمبا النيجيرى بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذا الفوز يؤكد الزمالك صدارته للمجموعة برصيد 14 نقطة، ويأتى المصري البورسعيدى فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وإنيمبا النيجيرى فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وبلاك بولز بطل موزمبيق فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وأصبح من المحتمل مواجهة الزمالك لثلاثة أندية يقعون فى التصنيف الثانى من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، وهم: النادي الرياضي القسطنطيني الجزائري - ستيلينبوش الجنوب أفريقي - وأسيك ميموزا الإيفواري.

الزمالك يستعد لمواجهة مودرن سبورت فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.