شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يطالب إدارة الأهلى بالقرار النهائى فى قيده لحسم وجهته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

طالب التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، مسئولى ناديه بسرعة حسم موقفه النهائى من القيد فى قائمة الفريق الأحمر خلال يناير الجاري من عدمه من أجل حسم خطوته المقبلة بناء على قرار القلعة الحمراء.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي الموقف الطبي النهائي للنجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق من أجل تحديد مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بقيده في يناير الجاري أو التراجع عن الفكرة.

ويرغب الأهلي في قيد معلول خلال يناير الجاري، خاصة بعد إصابة المغربي يحيى عطية الله الأخيرة وحاجته للعلاج فترة لا تقل عن شهرين، لاسيما بعد رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق إلى نادي قطر القطري، بجانب رفع اسم المغربي رضا سليم من القائمة للإصابة، ما يعني وجود أماكن شاغرة في قائمة الأجانب بالفريق تُسهّل مهمة قيد النجم التونسي لكن الأزمة حالياً تتمثل في حالة اللاعب الطبية.

وعاد علي معلول للتدريبات الجماعية مؤخراً بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس التي أجرى على أثرها جراحة أواخر مايو الماضي.

إدارة الأهلي ترغب في قيد علي معلول خلال يناير الجاري، حتى لو كان يحتاج عدة أسابيع للعودة للمشاركة فى المباريات، حيث مازال قادراً على قيادة الجبهة اليسرى للفريق مع يحيى عطية الله وله دور قيادي داخل الملعب، كما أنه أحد اللاعبين المُخلصين بالفريق ويؤدي بحماس وإصرار.

ورغم تحفّظ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قيد معلول في يناير الجاري، إلا أن الإدارة ترغب فى قيد النجم التونسي، وإن كان ذلك سيتوقف على حالة اللاعب الطبية.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقتين أجنبيتين على أقل تقدير بعدما كشفت مباريات الفريق الماضية تراجع مستوى بعض اللاعبين وحاجته إلى تدعيمات قوية بصفقات محلية وأجنبية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الاربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.