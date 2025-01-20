شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات غداً استعداداً لمواجهة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته غدا، الثلاثاء، على ملعب النادى استعداداً لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الإثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا النيجيري أمس في بطولة كأس الكونفدرالية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.