شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينهي إجراءات السفر إلى ليبيا للخضوع لكشف طبى فى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

ينهى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى إجراءات السفر إلى ليبيا، فى الساعات الجارية، من أجل الخضوع للكشف الطبى هناك.

وحسم نادي الاتحاد الليبي صفقة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفتح الأهلي باب الرحيل أمام كهربا خلال يناير الجاري، بعد تراجع مستواه وخروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

نادي الاتحاد الليبي اتفق مع محمود كهربا على انتقاله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 125 ألف دولار يتحصل عليهم الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن النادي الليبي له الحق في تفعيل بند شراء كهربا بعد نهاية مدة إعارته.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الاربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.