البنك الأهلي يدخل معسكراً بالجونة استعداداً للقاء الجولة التاسعة بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، معسكراً مغلقاً بمدينة الجونة اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة الجولة التاسعة، والتي تجمع البنك الأهلي بالفريق الساحلي فى الرابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد خالد بشارة.

ويمر البنك الأهلي تحت القيادة الفنية لـ طارق مصطفى بحالة من التوهج الكروي، بعد الفوز في آخر مباراتين، على غزل المحلة بهدف نظيف، ثم على الإسماعيلي بنفس النتيجة.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، حصدها بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

وكان فريق البنك الأهلى فاز على دياموند بثنائية نظيفة أحرزها داو سيريل وأحمد مدبولى، وذلك فى إطار إستعدادات البنك الأهلى لمواجهة الجونة، حيث شهدت المباراة مشاركة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بعد عودته من إصابة الصليبي.