الزمالك يغلق صفحة الكونفدرالية ويبدأ الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة السويسرى كريستيان جروس ، الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى، المقرر لها الخميس المقبل، حيث سيغلق الفريق الأبيض صفحة الكونفدرالية الأفريقية بعد التأهل لدور الثمانية ويبدأ الاستعداد بقوة لمواجهة مودرن سبورت في الدورى.

وغاب عن الزمالك فى مواجهة إنيمبا النيجيرى بالجولة الأخيرة لكأس الكونفدرالية الأفريقية كل من، نبيل عماد دونجا لتراكم الإنذارات، كما غاب عبد الله السعيد بسبب إصابة فى العضلة الأمامية، وأحمد حمدى بسبب "تأهيل من الصليبى"، وناصر ماهر بسبب "تأهيل من العضلة الخلفية"، ومحمد حمدى "تعافى من الإصابة ولكن ممنوع من الالتحام بأمر الطبيب" ومحمود حمدى الونش بسبب "إصابة في الفخذ"، ومحمد السيد بسبب "آلام في الرباط الداخلي".

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.