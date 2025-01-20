شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء مباراة أورلاندو قبل مواجهة الأهلي وفاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها فريقه فى مباراته الأخيرة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، والتي خسرها الأهلي 1-2 قبل مباراته القادمة أمام فاركو الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي يسعى خلالها لتحسين نتائجه والحفاظ على صدارة المسابقة التي يتربع على قمتها برصيد 18 نقطة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الأخيرة.

ويرغب كولر فى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، بخلاف تصحيح أخطاء المهاجمين فى إنهاء الهجمات واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المنافس، من أجل تحسين أداء الفريق الأحمر في الفترة القادمة، في ظل المشاكل الفنية التي واجهت الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.