شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق طلائع الجيش اليوم، الإثنين، استعداداته لمواجهة إنبى والمقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

وعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات إنبى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري المصري.

ويغيب عن الطلائع في مباراة الغد الحارس عمر رضوان بسبب الإصابة وحميد ماو ورجب عمران بسبب الايقاف.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 8 لقاءات بفوزين وتعادلين و 4 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق قبل أن يودع البطولة بالخسارة من سيراميكا بهدفين دون رد.