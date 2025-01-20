الامارات | «ثنائي البطائح» يدعم منتخب السلة في بطولة دبي الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية، الدكتور منير بن الحبيب، عن انضمام الثنائي الأجنبي المحترف في فريق البطائح إلى التجمع الداخلي للمنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في النسخة الـ34 من بطولة دبي الدولية التي تنطلق الجمعة المقبل على صالة نادي النصر.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «انضمام الثنائي إيغرام وفوستير سيمنح (الأبيض) خيارات إضافية في مواجهات قوية تجمعه مع نخبة من الأندية على صعيد قارتي آسيا وإفريقيا».

وأوضح: «الهدف من وجود الثنائي الأميركي يكمن في القدرة على توزيع الجهد البدني على بقية اللاعبين، خصوصاً في الدور التمهيدي، إلى جانب تأقلم لاعبي (الأبيض) مع أساليب مختلفة من أنماط اللعب، لما تمثله بطولة دبي من محطة إعداد قبل المشاركة المهمة للمنتخب الشهر المقبل في النافذة الثالثة والأخيرة من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2025».

وأضاف: «نحرص على عدم وقوع لاعبي المنتخب تحت أحمال بدنية كبيرة، وعدم التعرض لأي إصابات محتملة قبل مواجهتَي سورية ولبنان في 22 و25 فبراير المقبل، اللتين نطمح من خلالهما إلى الحفاظ على آمال (الأبيض) في التأهل إلى بطولة آسيا».

واختتم: «تركيز المنتخب في بطولة دبي ينصب على التنوع في خطط اللعب ومنح كل عناصر (الأبيض) فرصة المشاركة».